Der Sommer meldet sich mit der nächsten Hitzewelle zurück, der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung für das gesamte Bundesgebiet herausgegeben. In Berlin und in Brandenburg könnte es in den nächsten Tagen bis zu 35 Grad heiß werden.

Mit der Hitze steigt auch wieder die Waldbrandgefahr. Derzeit gilt laut Brandenburger Umweltministerium in der Prignitz, der Uckermark und im Elbe-Elster-Kreis die zweithöchste Gefahrenstufe vier, in den anderen Kreisen die Stufe drei. Die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet der Wetterdienst morgen im Süden und Osten Brandenburgs.

Mediziner raten, mindestens anderthalb Liter Wasser zu trinken; anstrengende Arbeiten sollten auf den Morgen oder den Abend gelegt werden. Von der Hitze besonders betroffen sind ältere und kranke Menschen. Sie sollten sich der Sonne nicht direkt aussetzen.

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des staatlichen Robert-Koch-Instituts in Deutschland Tausende Menschen aufgrund der hohen Temperaturen gestorben. Die Zahl der Todesopfer ist laut Instituts-Forscher Matthias an der Heiden mit dem Negativ-Rekord des sogenannten Jahrhundertsommers 2003 vergleichbar. Damals starben aufgrund des Wetters bundesweit etwa 7.600 Menschen, in Europa zwischen 50.000 und 70.000 Menschen. Dieses Ausmaß komme dem einer Grippewelle nahe, erklärt an der Heiden.