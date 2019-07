Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Neubaus in der Hedwigstraße. Dort hatten ersten Erkenntnissen zufolge Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen.



In der Wohnung fanden Rettungskräfte die leblose Person. Alle anderen Mieter des Hauses blieben unverletzt. Der Brand wurde inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr wurde kurz nach 14.00 Uhr alarmiert und war mit 32 Kräften im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.