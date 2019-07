Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand brach in der Nacht zum Samstag in der Boddinstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte brachten 13 Menschen in Sicherheit - und retteten auch noch zwei Katzen und einen Hasen.

Zwei Personen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Brandursache war vorerst unklar.