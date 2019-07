Sie stiegen gegen 23 Uhr in den Aufzug, plötzlich blieb er stecken, Rauch quoll hinein. Hätte die Feuerwehr die beiden Frauen in der Karl-Liebknecht-Straße nicht rasch mit Sauerstoff versorgt, wären sie laut Feuerwehr "jämmerlich zugrunde gegangen".

Die Feuerwehr hat in Berlin-Mitte in der Nacht zu Freitag zwei Frauen gerettet, die wegen eines Feuers in einem Aufzug feststeckten. "Die beiden wären jämmerlich zugrunde gegangen, wenn

wir sie nicht mit Sauerstoff versorgt hätten", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen.

Gegen 23 Uhr brannten in einem Hausflur eines Hochhauses in der Karl-Liebknecht-Straße Gegenstände. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Rauchgase zogen zu den beiden Frauen im benachbarten Fahrstuhl - sie waren zwischen zwei Stockwerken stecken geblieben.

Die rund 40 herbeigerufenen Einsatzkräfte mussten sich laut Feuerwehr mit Trennschleifern Zugang zum Technikraum verschaffen. Erst nach rund einer Stunde konnten die Brandbekämpfer den Fahrstuhl ablassen.



Die beiden Frauen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.