Eine Frau ist am Mittwoch in Berlin-Adlershof an ihren schweren Verletzungen gestorben, nachdem ein Lastwagen sie angefahren hat.

Die 58-Jährige war am Morgen auf einer Nebenfahrbahn der Volmerstraße unterwegs, als ein 23-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug zurücksetzte und sie erfasste. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann wollte den Angaben zufolge einen Container aufladen. Der Unfallhergang werde weiter untersucht.