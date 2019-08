Spätestens Ende des Jahres soll die Salvador-Allende-Brücke in Berlin-Köpenick wieder teilweise geöffnet sein. Das sagte Verkehrsenatorin Regine Günther (Grüne) in einer Fragestunde im Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag. "Wir sind sehr gut im Zeitplan", sagte Günther, "so dass wir erwarten, dass wir bis Ende des Jahres spätestens den neuen Teil der Brücke wieder in Betrieb nehmen können".