dpa/Spremberg Bild: dpa/Spremberg

Mülltrennung - Neun Dinge, die Sie bestimmt in die falsche Tonne werfen

19.08.19 | 18:13 Uhr

Aus vielen Berliner Hinterhöfen verschwinden derzeit die Altglascontainer, damit braunes und grünes Glas in Zukunft vermehrt in eigenen Tonnen landet. Und Trinkgläser? Gehören gar nicht ins Altglas. rbb|24 hat kuriose Mülltrennungs-Fakten gesammelt.



1. Kassenbons

Kassenzettel sind zwar aus Papier, gehören aber keinesfalls ins Altpapier. Sie enthalten den hormonell wirkenden Stoff Bisphenol A (BPA), der bei Berührung durch die Haut aufgenommen wird und gesundheitliche Folgen haben kann. Der Müll aus der Altpapiertonne wird in der Regel wiederverwertet, was bei den Kassenzetteln dazu führt, das die schädlichen BPA-Stoffe weiterhin im Umlauf sind. Die Bons sollten daher im Restmüll entsorgt werden, sodass die Zettel verbrannt werden und die BPA-Bestände mit Luftfiltern aufgefangen werden können.

2. Trinkgläser

Einmal nicht aufgepasst, schon geht ein Glas zu Bruch. Wohin mit den Scherben? In den Altglascontainer, so denken die meisten, schließlich handelt es sich um genau das: altes Glas. Falsch! Trinkgläser gehören in den Restmüll, da das Glas der Trinkgläser einen höheren Schmelzpunkt hat als das Verpackungsglas von Flaschen. Größere Mengen müssen im Wertstoffzentrum abgegeben werden.

3. Kochtöpfe und Pfannen

Es gibt Dinge, bei denen ist man sich nie so recht sicher, wo man sie entsorgen kann. Ein solcher Fall ist der gute alte Kochtopf. Hat er seinen Zenit überschritten, muss er entsorgt werden, doch wo bloß? Überraschende Antwort: Er gehört ebenso wie der Joghurtbecher in die Wertstofftonne beziehungsweise den Gelben Sack. Wem das Bauchschmerzen bereitet, der kann ihn zum nächsten Wertstoffhof oder dem Altmetallsammler des Vertrauens bringen.

4. Pizzakartons

Nachdem man seine Lieblingspizza genossen hat, wandert der Karton ganz selbstverständlich in die blaue Tonne, oder? Falsch! Der Pizzakarton besteht zwar hauptsächlich aus Pappe, kann jedoch nicht recycelt werden, sobald sich Essensreste, wie zum Beispiel verkrusteter Käse oder Fettflecken auf dem Karton befinden. Somit gehören verschmutzte Kartons in den Restmüll, die sauberen dürfen ins Altpapier.

5. Blumenerde

Selten sieht man in der Berliner Innenstadt Gärten und so holen sich viele Berliner das Grün auf den Balkon. Wenn das Gewächs neue Erde braucht, landet die alte oft im Biomüll. Doch Blumenerde soll laut BSR im Restmüll entsorgt werden... oder dann doch bei den Bekannten im Garten.

6. "Bio"plastik

Sogenanntes Bioplastik gilt als umweltschonende Alternative zum handelsüblichen Plastik. Es besteht im Gegensatz zum herkömmlichen Produkt aus biologischen, nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Zuckerrüben und Mais. Zum jetzigen Zeitpunkt wird Bioplastik jedoch weder recycelt noch aufbereitet. Damit gehört die eigentlich umweltverträgliche Alternative nicht in den Biomüll und nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll.

7. Teebeutel

Laut BSR können Teebeutel im Biomüll entsorgt werden. Experten weisen aber darauf hin, das klassische Teebeutel nur zu 80 Prozent aus Papierfasern bestehen, die restlichen 20 Prozent sind hitzebeständiges Polypropylen. Dieser Kunststoff ist nicht kompostierbar oder biologisch abbaubar und wird aus Erdöl hergestellt. In welche Tonne gehören also die kleinen weißen Beutel? Hier gibt es keine leichte Antwort. Biomüll- und Restmüllverwertung zerkleinert die Teebeutel weitgehend, doch zurück bleibt oftmals Mikroplastik. Also vielleicht doch lieber lose Teeblätter kaufen und in wiederverwertbaren Tee-Eiern aufbrühen.

8. Backpapier

Backpapier findet sich in fast jeder Küche. Jedoch wissen die wenigsten, dass das Papier mit einer dünnen Schicht Silikon überzogen ist. Aufgrund dieser Beschichtung ist Backpapier kein Altpapier mehr und gehört deswegen in den Restmüll.

9. Kunststoffdose

Behältnisse wie die klassische Tupperware-Box haben Haushalte in den vergangenen Jahrzehnten im Sturm erobert. Wieso auch nicht? Die Plastikdosen sind praktisch, vermeiden Müll und halten ewig. Doch auch die beste Kunststoffdose wird irgendwann selbst zum Müll - und gehört trotz des Plastiks nicht zum anderen Plastikmüll in die Wertstofftonne, sondern soll mit dem Restmüll entsorgt werden, denn sie gilt offiziell nicht als Nahrungsverpackung, sondern als Behältnis.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen der rbb-Sommerakademie 2019. Sendung: Inforadio, 19.08.2019, 09:40 Uhr