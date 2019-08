Zwei Angeklagte sind für eine lebensgefährliche Brandattacke gegen einen schlafenden Mann am Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu Haftstrafen verurteilt worden. Viereinhalb Jahre Gefängnis verhängte das Berliner Landgericht gegen einen 23-Jährigen. Zwei Jahre und elf Monate erhielt der 39-jährige Mitangeklagte. "Erst hat der jüngere Angeklagte das rechte Hosenbein angezündet, dann der ältere das Hemd", begründeten die Richter am Montag. Der 45-Jährige sei schwer verletzt worden. Beiden Männern wurde auferlegt, je 5.000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zu zahlen.

Täter und Opfer hatten laut Ermittlungen zunächst gemeinsam gezecht, später am Abend des 31. Mai 2018 seien sie losgezogen und hätten die Brandattacke verübt. Der damals obdachlose Geschädigte habe Verbrennungen an neun Prozent der Körperoberfläche erlitten. "Es bestand Lebensgefahr", hieß es weiter im Urteil. Als zufällig Polizeibeamte vorbeikamen, hätten die beiden Angeklagten "schnell und tatkräftig gelöscht".