Vor 75 Jahren ließ das NS-Regime in Auschwitz rund 4.000 Sinti und Roma ermorden. Viele von ihnen waren auf Befehl der Nazis von der niederländischen Polizei verhaftet worden. Zoni Weisz war damals sieben Jahre alt - und verlor seine ganze Familie. Von Frank Drescher

Am 16. Mai 1944 verbrachte Zoni Weisz Zeit bei seiner Tante und deren Kindern. Deshalb war er nicht zu Hause, als das NS-Regime die niederländische Polizei Jagd auf Sinti und Roma machen ließ. Die brachten Weisz‘ Familie in das Durchgangslager Westerbork, von wo aus die Deportationen nach Auschwitz stattfanden.

Doch nur wenige Tage später fiel auch die Tante mit den Kindern den Menschenjägern die Hände. Nur wenige Stunden, so schildert es Weisz heute, verbrachte er mit seinen Verwandten in dem Durchgangslager, bevor sie zum Bahnhof in Assen gebracht wurden. Dort musste er mit anehen, wie seine Eltern und Geschwister in einen Viehwaggon gezwungen wurden.

Eigentlich hätten er, seine Tante und deren Kinder auch mit diesem Zug in das Vernichtungslager fahren sollen. Doch ein niederländischer Polizist zeigte Menschlichkeit und verhalf ihnen zur Flucht. Sie konnten sich in einen anfahrenden Personenzug retten und entgingen so dem sicheren Tod.

Gemeinsam irrten sie ein halbes Jahr durch die Niederlande. Ihr Ziel war das Haus der Großeltern in Nimwegen. Dabei versteckten sie sich nachts in Wäldern, auf Bauernhöfen und außer Betrieb befindlichen Fabriken, stets auf der Hut vor den NS-Besatzungstruppen, die sich oft genug in ihrer Hör- und Sehweite befanden.