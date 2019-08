Mehr als 300 Autos sind in diesem Jahr bereits in Berlin angezündet worden. Für einige von den Bränden macht Innensenator Andreas Geisel einen Serientäter verantwortlich. Einen politischen Hintergrund sieht er laut der Ermittlungserkenntnisse dabei nicht.

Vielmehr sei dort ein Serien-Brandstifter am Werk. "Wir stellen das daran fest, in welchen Stadtteilen Berlins Autos brennen, welche Modelle das sind und welche Bekenntnisse es dazu gibt."

Die vielen Autobrände in Berlin in den vergangenen Wochen gehen offenbar auf einen kriminellen Serientäter zurück. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem rbb am Freitag. "Wir gehen davon aus, dass die nicht politisch motiviert sind, jedenfalls nicht alle", sagte Geisel.

Die Polizei sei intensiv an diesem Thema dran, sagte Geisel weiter. "Klar ist, dass wir was tun müssen, dass wir das nicht einfach hinnehmen können." Dafür sei die LKA-Ermittlergruppe "Nachtwache" gegründet worden und "wir haben jetzt im Moment 18.000 Polizistinnen und Polizisten auf der Straße insgesamt, die alle mal schauen."

Genauer äußerte sich Geisel, der der oberste Dienstherr der Berliner Polizei ist, zu den Ermittlungsergebnissen nicht. In diesem Jahr brannten in Berlin bereits mehr als 320 Fahrzeuge - alleine im Juli waren es 64 Fälle. Erst am späten Donnerstagabend wurde ein Renault am Neuköllner Kiehlufer durch ein Feuer komplett zerstört, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Anfang der Woche gingen in Kreuzberg und Tiergarten ganze zwölf Autos in Flammen auf. Verdächtige sind bisher nicht bekannt.