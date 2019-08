www.imago-images.de Audio: rbb 88,8 | 02.08.2019 | Holger Hansen | Bild: www.imago-images.de

Messfahrten ab Montag möglich - BVG testet erstmals autonomen Bus im Straßenverkehr

02.08.19 | 16:23 Uhr

Sind selbstfahrende Fahrzeuge eine sinnvolle Alternative zum Privatauto? Die BVG will auf diese Frage Antworten finden. Ab Montag darf sich ein Kleinbus selbstständig durch den Straßenverkehr Alt-Tegels manövrieren - vorerst noch ohne Passagiere. Von Oliver Noffke



Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) testen erstmals einen selbstfahrenden Bus im Straßenverkehr. Das teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit. Der Kleinbus des französischen Autobauers Easymile soll entlang der Straße Am Tegeler Hafen die U-Bahnstation Alt-Tegel mit dem Ausflugsziel der Seeterassen verbinden. Der Rundkurs ist insgesamt etwa 1,2 Kilometer lang. Schon ab Montag könnte mit den ersten Messfahrten begonnen werden. Die entsprechenden Genehmigungen für Fahrten ohne Passagiere seien erteilt worden, so die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf Anfrage von rbb|24. Eine Genehmigung für Fahrten mit Passagieren für das sogenannte "Projekt See-Meile" werde demnach gerade vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) geprüft.

Techniker kann im Notfall stoppen

In den ersten Testwochen werde sich lediglich ein Techniker an Bord befinden. "Wichtig ist für uns erst einmal zu sehen, wie das Fahrzeug im Straßenverkehr reagiert und wie es bei den Fahrgästen ankommt - oder ob sie es unheimlich finden", sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Der Techniker könne allerdings weder lenken noch die Geschwindigkeit regeln, sondern lediglich einen Notstopp für das bis zu 15 Kilometer pro Stunde fahrende Gefährt auslösen. Das Fahrzeug müsse zunächst den Weg erlernen und mit verschiedenen Situationen im Straßenverkehr vertraut gemacht werden. "Das weiß ja am Anfang noch nicht viel", so Nelken weiter. "Als wir das zum allerersten Mal getestet hatten, ist es wegen eines Sonnenstrahls stehen geblieben. Den hielt das Auto für einen entgegenkommenden Scheinwerfer."

Wenn der Kleinbus per App geweckt werden kann

Die BVG hofft, mit automatisierten Angeboten zukünftig weitere Alternativen zum Privatauto bieten zu können. So sagte BVG-Sprecherin Nelken, dass man zwar schon jetzt gut an viele Ecken Berlins mit dem öffentlichen Nahverkehr komme, künftig aber die letzten Meter durch autonome Fahrzeuge zurückgelegt werden könnten. "Wenn ich zum Beispiel nachts an der U-Bahn ankomme und dann sage ich per App Bescheid 'gleich bin ich da' und dann wacht so ein Bus auf und kommt mir entgegen", sagte sie.

Sollten die ersten Tests erfolgreich verlaufen, könnten laut BVG noch im August Ausflügler mit dem "hochautomatisierten Kleinbus" - so der korrekte Begriff - zum Tegeler See pendeln. Montags bis freitags soll der Bus zwischen 7.30 Uhr und 11 Uhr sowie am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr fahren. Samstags und sonntags ist ein Verkehr in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr vorgesehen. So lange sich das Projekt in der Testphase befinde, würden die Mitfahrten kostenlos angeboten. Bis zu sechs Passagiere finden in dem Fahrzeug Platz.



Ähnlicher Test in Wusterhausen

Bereits seit Ende März 2018 fahren baugleiche Modelle des französischen Herstellers Easymile auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte. Dort sei das selbstfahrende Fahrzeug gut bei den Passagieren angekommen, sagte die BVG-Sprecherin. "Aber so ein abgesperrtes Gelände ist ja schon etwas anderes, als der offene Straßenverkehr, was wir jetzt testen." Auch in Brandenburg gibt es ein solches Projekt: Seit Mitte Juli fährt ein autonomer Bus auf der Linie 708 über öffentliche Straßen von Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) - ebenfalls noch im Testbetrieb. Bis Ende Juni 2020 soll der Bus getestet werden.