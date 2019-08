Sieben Autos brennen in der Nacht in Berlin

In mehreren Berliner Stadtteilen sind in der Nacht zu Sonntag insgesamt sieben Autos ausgebrannt. In Neu-Hohenschönhausen fing am Samstagabend ein Auto Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Kurz darauf gegen 23 Uhr brannte in der Brusebergstraße in Reinickendorf ein Mercedes, ein VW, der daneben auf einem Mieterparkplatz abgestellt war, fing ebenfalls Feuer. Ein Anwohner wurde laut Polizeiangaben durch einen lauten Knall auf das Feuer aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

In Lichtenberg am Rodeliusplatz brannten den Angaben nach am frühen Sonntagmorgen vier Autos komplett aus. Außerdem hat gegen 1.15 Uhr ein Elektroroller in der Adalbertstraße am Kottbusser Tor in Kreuzberg gebrannt. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen, geht aber von Brandstiftung aus.

Bereits in der Nacht zum Samstag waren zwei Autos in Marzahn und Neukölln ausgebrannt. Drei weitere wurden durch die Brände stark beschädigt. In den vergangenen Wochen kam es in Berlin immer wieder zu Autobränden. Ein Verdächtiger wurde bislang noch nicht festgenommen.