Autobahnabfahrten in Adlershof für zwei Wochen gesperrt

Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) sind dazu stadteinwärts die Einfahrt sowie stadtauswärts die Ausfahrt Adlershof gesperrt.

Für die Reparatur des Fahrbahnbelags auf zwei weiteren Zufahrten zur Stadtautobahn A113 im Südosten der Stadt müssen ab Freitag zwei Rampen an der Anschlussstelle Adlershof gesperrt werden. Das hat die Senatsverkehrsverwaltung am Donnerstag mitgeteilt.

Brandenburg will Autobahnen und Ortsdurchfahrten sanieren

Ursache für nun fälligen Arbeiten ist das langsame Zerbröseln größerer Fahrbahnabschnitte. Dies ist die Folge einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion im verbauten Beton. Dies kann nur schwer kontrolliert werden und wird seit Jahrzehnten bei Beton beobachtet, der der oft nass wird. Umgangssprachlich wird von "Betonkrebs" gesprochen. Ausgelöst wird diese Zersetzung des Straßenbetons vom Aufeinandertreffen des alkalischen Zements und Kieselsäure. Dabei löst das Wasser die Kieselsäure aus dem Kies. Die Säure reagiert mit dem alkalischen Zement und bildet eine Art Gel, das sich im Beton ausbreitet. Dieses Gel dehnt dann sein Volumen und sprengt den Beton von innen. Entscheidend für eine größtmögliche Verhinderung dieser Reaktion ist die Verwendung von geeignetem Kies, also mit wenig und stark gebundener Kieselsäure.

Vor den nun am Freitag startenden Arbeiten in Adlershof waren bereits an mehreren anderen Anschlussstellen, etwa Späthstraße, Johannisthaler Chaussee und Stubenrauchstraße die betonierten Fahrbahnen erneuert worden. Auch dort hatte der sogenannte Betonkrebs für ein Aufbröckeln des Fahrbahnbelags gesorgt.