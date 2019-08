Wegen Bauarbeiten an S-Bahngleisen und am Berliner Hauptbahnhof kommt es ab Montag zu ausgedehnten Sperrungen und Schienenersatzverkehr. Es hakt sowohl bei der S-Bahn als auch im Regionalverkehr.

Der Grund für die Behinderungen bei der S-Bahn sind der Austausch von Gleisen, Schwellen und Schotter am Biesdorfer Kreuz. Betroffen sind zunächst die S-Bahn-Linien S5 (nach Strausberg Nord), S7 (nach Ahrensfelde) und S75 (nach Wartenberg).

Ab Montag kommender Woche reißen Bauarbeiten für einen längeren Zeitraum tiefe Löcher ins Berliner S-Bahn-Netz - betroffen sind vor allem die Bezirke im Norden und Nordosten. Außerdem sorgen Bauarbeiten am Hauptbahnhof ab September für Einschränkungen im Regionalbahnverkehr. Tausende Zugfahrgäste, die die Innenstadt passieren wollen, müssen dann auf Bus und Bahn umsteigen.

Die Regionalbahnen (RB12, 24, 25) sind entlang des Bauabschnitts der S75 weiter unterwegs und darum auch eine Alternative, doch stoppen die RB12 und die RB24 nur in Hohenschönhausen, Lichtenberg und Ostkreuz, die RB25 nur in Ahrensfelde, Lichtenberg und Ostkreuz. Zudem können Fahrgäste auf Busse ausweichen.

Der Schienenersatzverkehr zu den S-75-Stationen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen startet allerdings nicht in Springpfuhl, sondern erst zwei S7-Stationen weiter östlich am S-Bahnhof Marzahn. Der S-Bahnhof Gehrenseestraße wird nicht vom Ersatzverkehr angefahren, kann aber zu Fuß von der Haltestelle Klettwitzer Straße erreicht werden. Zudem können die S-Bahnhöfe Hohenschönhausen mit der Tramlinie 4 und Gehrenseestraße mit der M5 erreicht werden.

Vom Montag ( 26. August 2019 ) bis Anfang Oktober (Freitag, 4. Oktober 2019) fällt die S75 zwischen Springfuhl und Wartenberg komplett aus. Die ausschließlich von der S75 angefahrenen Bahnhöfe Wartenberg, Hohenschönhausen und Klettwitzer Straße sind dann nur noch mit dem Schienenersatzverkehr oder mit Straßenbahnen und Bussen zu erreichen. Die S7 ist in demselben Zeitraum zu bestimmten Tageszeiten zwischen Springpfuhl und Ahrensfelde gesperrt.

Ab 4. Oktober werden dann die Bauarbeiten rund um das Biesdorfer Kreuz ausgeweitet und weitere Abschnitte bis einschließlich 4. November vollständig gesperrt: Die Unterbrechnung der S75 erstreckt sich dann auf den Verkehr zwischen Wartenberg und Ostbahnhof. Von den erweiterten Sperrungen betroffen ist auch der Nordostzipfel der S7 zwischen Nöldnerplatz und der S7-Endhaltestelle Ahrensfelde. Dort verkehrt bis 14. November keine S-Bahn, sondern nur die Regionalbahn RB25 mit einem Halt in Ahrensfelde und Lichtenberg. Außerdem betroffen ist dann die S5 , die die Haltestellen zwischen Wuhletal und Ostkreuz nicht anfahren.

Die Busersatzlinien für die nicht bedienten S-Bahnlinien starten in der Landsberger Allee (Richtung Ahrensfelde für die S7), in Ostkreuz (Richtung Wartenberg für die S75). Die S5-Lücke wird zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof überbrückt, alternativ kann der RB26 ab Strausberg bis zum Ostkreuz genutzt werden. Der von der S5-Strecke abweichende Ersatzverkehr hängt damit zusammen, dass Passagiere zwischen Wuhletal und Lichtenberg auch mit der U5 fahren können.

Der RE1 hat vom 10. September bis 14. Oktober zwischen Zoologischer Garten und Hauptbahnhof (drei Stationen, rund acht Minuten Fahrzeit) eine Lücke, für die die Fahrgäste auf die S-Bahn umsteigen müssen.

Auch der RE2 ist vom 10. bis 23 September in Berlin zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Hauptbahnhof (fünf S-Bahn-Stationen, rund zehn Minuten Fahrzeit) und vom 24. September bis 14. Oktober zwischen Spandau und Berlin Hauptbahnhof (elf S-Bahn-Stationen, rund 20 Minuten Fahrzeit) unterbrochen. Auch hier ist ein Umstieg auf die S-Bahn nötig.

Beim RE7 müssen Fahrgäste vom 10. September bis 14. Oktober in Berlin zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Hauptbahnhof (fünf S-Bahn-Stationen, rund zehn Minuten Fahrzeit) auf die S-Bahn umsteigen.

Die RB14 hat dann vom 10. bis 23. September in Berlin zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Friedrichstraße (sechs S-Bahn-Stationen, rund zwölf Minuten Fahrzeit) und vom 24. September bis 14. Oktober in Berlin zwischen Berlin-Spandau und Berlin-Friedrichstraße (13 S-Bahn-Stationen, rund 25 Minuten Fahrzeit) eine Lücke.

Die RB21/22 endet vom 10. September bis 14. Oktober in Berlin-Charlottenburg (sechs S-Bahn-Stationen bis zum eigentlichen Endhalt Friedrichstraße, rund zwölf Minuten Fahrzeit).

Abgeschlossen sein sollen die S-Bahn-Arbeiten am 4. November, die Arbeiten an den Regionalbahnstrecken am 14. Oktober.