Hintergrund seien Umplanungen und geänderte, aufwändigere Bauverfahren. Ursprünglich sollten auf der Strecke dort schon 2017 Züge fahren. Wann es nun so weit sein soll, könne voraussichtlich im Herbst gesagt werden, hieß es bei der S-Bahn.

In dem "Morgenpost"-Bericht erklärt der Projektleiter der Bahntochter DB Netze, Thomas Rüffer, dass es erhebliche Probleme bei den Anlagen etwa an der Bundesstraße 96 sowie am Europaplatz gebe. Daher seien Umplanungen nötig, um die Tunnel fertigzustellen.

Unter anderem habe man für die Bauarbeiten eine spezielle Maschine aus Norwegen hertransportieren lassen müssen, die normalerweise beim Bau von Ölplattformen zum Einsatz kommt. Der Rohbau ist Rüffer zufolge fertig, allerdings müssen noch Gleise verlegt und die Stromversorgung hergestellt werden.

Mithilfe der neuen Linie S21 soll der 2006 eröffnete Hauptbahnhof besser an das Berliner S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Die Strecke führt dann von Wedding über den Hauptbahnhof und das Gleisdreieck bis nach Südkreuz.