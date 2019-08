Bild: imago images/Schöning

Trotz Polizeiwache - Kriminalität am Alex bleibt auf hohem Niveau

27.08.19 | 13:35 Uhr

Mit großen Hoffnungen auf mehr Sicherheit eröffnete die Polizei vor knapp zwei Jahren auf dem Berliner Alexanderplatz eine Wache. Doch offenbar haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt. Aktuelle Zahlen zeigen: Die Kriminalität hat nicht abgenommen.

Auch knapp zwei Jahre nach der Eröffnung einer neuen Polizeiwache ist der Berliner Alexanderplatz ein Kriminalitäts-Hotspot. Von Januar bis Juli dieses Jahres erfasste die Polizei rund um die Alex-Wache 4.352 Straftaten. Das antwortete der Senat auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Sven Kohlmeier, die dem rbb vorliegt. Die "B.Z." (Dienstag) hatte zuvor darüber berichtet.

Gewalt ist nicht rückläufig

Am häufigsten kam es zu Diebstählen (2.231), vor allem Ladendiebstählen. Außerdem gab es viele Anzeigen wegen Betrugs (312), Schwarzfahrens (267), Drogenhandels (387) und Beleidigungen (110).



Gewalttaten wie Körperverletzungen und Raub machten bis Ende Juli zehn Prozent der Delikte (469) aus. Im Gesamtjahr 2018 hatte es 637 sogenannte Rohheitsdelikte auf dem Alexanderplatz gegeben - eine positive Tendenz zeichnet sich damit nicht ab. In der Senatsantwort auf Sven Kohlmeiers Anfrage heißt es dazu: "Im Bereich der Gewaltdelikte steigen die Fallzahlen bei einer quartalsmäßigen Betrachtung seit dem 4. Quartal 2018 an. Auch die Zahl der Widerstandshandlungen gegen Polizeidienstkräfte nahm zu."



Vorschlag für Wache an Warschauer Straße

Bei den Fällen von Sexualdelikten auf dem Alexanderplatz stehen 41 Fälle im gesamten vergangenen Jahr 23 von Januar bis Juli 2019 gegenüber.



Auf das ganze Jahr 2019 hochgerechnet läge die Zahl der Straftaten auf dem Alexanderplatz bei 7.500. Im Vorjahr 2018 waren es deutlich weniger, nämlich 6.767 Taten, in den Jahren davor auch jeweils etwa 7.500.



Der SPD-Politiker Sven Kohlmeier reagierte trotzdem grundsätzlich positiv auf die Zahlen. Der Alexanderplatz bleibe ein Kriminalitätsschwerpunkt, aber: "Die Alexwache sorgt für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl an einem Ort mit viel Kriminalität. Die Wache ist ein Zeichen, dass wir zentrale Orte der Stadt nicht den Kriminellen überlassen. Das Konzept kann ich mir auch an anderen Orten vorstellen, zum Beispiel an der Warschauer Straße."

Sicherheitsmaßnahmen vor zwei Jahren verstärkt

Ermittler gehen davon aus, dass es auch eine große Zahl von Delikten gibt, die nicht angezeigt werden. Die gut sichtbar gelegene Polizeiwache könnte dann dazu führen, dass mehr Opfer von Straftaten eine Anzeige erstatten, so dass die Zahlen in der Statistik steigen. Der Alexanderplatz war durch eine Reihe von Schlägereien, Messerstechereien und zahlreichen Taschendiebstählen in Verruf geraten. Die Polizei verstärkte vor zwei Jahren ihre Maßnahmen. Die Ermittlungsgruppe "Alex" der Kriminalpolizei begann ihre Arbeit am 1. November 2017. Am 15. Dezember 2017 wurde die "Alex-Wache", eingerichtet. Seit dem 1. März 2018 gibt es einen Staatsanwalt, der speziell für Täter vom Alexanderplatz zuständig ist.



An dem großen Verkehrsknotenpunkt, den täglich Zehntausende Menschen kreuzen und an dem am Wochenende viele Betrunkene unterwegs sind, kommt es allein durch die Masse der Menschen fast automatisch zu Konflikten.



