Sie sollen bandenmäßig mit Rauschgift in "nicht geringer Menge" gehandelt haben: Die Polizei hat sechs mutmaßliche Mitglieder einer Drogenhändlergruppe in Berlin festgenommen. Bei der Durchsuchung von neun Wohnungen in Kreuzberg, Marienfelde, Charlottenburg und Tegel sowie von drei Lokalen in Charlottenburg stellten die Beamten außerdem große Mengen Drogen sicher. 40 Kilogramm Marihuana, zwei Kilogramm Haschisch, etwa 3.000 Ecstasy-Tabletten und etwa 100 Gramm Kokain seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.