Polizeieinsatz in Berlin-Biesdorf

Ein Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei ist am Freitagnachmittag zu einem Einsatz in Berlin-Biesdorf gerufen worden. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass in der Oberfeldstraße ein Mann auf seinem Balkon mit einer Waffe herumfuchtele.

Wie Polizeisprecher Michael Gassen am Freitagabend rbb|24 sagte, nahmen Polizei und SEK den Tatverdächtigen fest und stellten in der Wohnung auch eine Waffe sicher - allerdings eine, für die der Mann eine Besitzberechtigung hatte. Dennoch werde gegen den Mann weiter wegen Bedrohung ermittelt, so Gassen.