Bild: imago-images/A. Friedrichs

Sommer 2019 - Berlin und Brandenburg waren wieder wärmste Bundesländer

30.08.19 | 17:33 Uhr

Mehr als 800 Stunden Sonnenschein, hohe Durchschnittstemperaturen und viel zu wenig Regen: Das war der Sommer 2019 in Berlin und Brandenburg. Am Wochenende wird es noch einmal richtig heiß, bevor am Montag die große Abkühlung kommt.



Berlin ist auch 2019 wieder das wärmste Bundesland, Brandenburg liegt auf dem zweiten Platz. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner noch vorläufigen Sommerbilanz für die Monate Juni, Juli und August.

21,3 Grad und 805 Sonnenstunden

Bedingt durch den Großstadteffekt und die dichte Bebauung, war es demnach in Berlin mit 21,3 Grad Celsius am wärmsten in ganz Deutschland, genau wie im vergangenen Jahr. Dabei verbuchte die Hauptstadt rund 805 Sonnenstunden und etwa 170 Liter Regen pro Quadratmeter.



Brandenburg folgt als zweitwärmstes Bundesland, wobei eine Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad Celsius gemessen wurde. Dabei gab es 810 Sonnenstunden. Mit nur 135 Litern Regen pro Quadratmeter war es zudem sehr trocken. Ein größerer Teil der Niederschläge wurde dabei durch einige heftige Gewitter etwa in der Nacht zum 12. Juni verursacht. Regelmäßige Niederschläge dagegen fehlten.

Drittwärmster Sommer und zu wenig Regen

Deutschlandweit war der Sommer 2019 laut DWD der drittwärmste in Deutschland seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen vor fast 140 Jahren. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad wurde er nur von den Sommern 2003 (19,7 Grad) und 2018 (19,3 Grad) übertroffen. Zugleich verschärfte sich die Dürre deutlich. Im bundesweiten Schnitt war die Niederschlagsmenge mit 175 Litern pro Quadratmeter um 29 Prozent und damit fast ein Drittel niedriger als der Sollwert von 239 Litern. Regional fiel die Bilanz demnach noch wesentlich dramatischer aus. In einem breiten Ost-West-Streifen von Nordrhein-Westfalen bis in südliche Brandenburg fiel nur etwa die Hälfte der eigentlich üblichen Regenmengen, örtlich nur ein Drittel. Demzufolge fiel die Bodenfeuchte in etlichen Bundesländern auf den niedrigsten Stand seit Beginn regelmäßiger Messungen 1961. Dies wirke sich insbesondere auf Getreideanbau und Waldbestände aus, teilte der Wetterdienst mit.

Thermometer stieg mehrmals über 40 Grad

Die Temperatur während der Sommermonate Juni, Juli und August lag um 2,9 Grad über dem durchschnittlichen Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990, die nach internationalen meteorologischen Standards als Basis für Vergleiche herangezogen wird. Großen Anteil daran habe die Hitzewelle zwischen dem 24. und 26 Juli gehabt, erklärte der DWD.



Dabei war in Deutschland jeden Tag die 40-Grad-Marke überschritten worden, in Lingen an der Ems wurde mit 42,6 Grad ein neuer nationaler Temperaturrekord aufgestellt. Laut Wetterdienst wurde der vorherige Rekord von 40,3 Grad zudem an 13 weiteren Messstationen übertroffen. Mit etwa 755 Sonnenstunden war es auch relativ sonnig. Der Wert lag 25 Prozent über dem Soll und war der vierthöchste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951.

Nächste Woche: Abkühlung auf 20 Grad und Regen

Am kommenden Wochenende nun könnte sich der Sommer relativ plötzlich aus Berlin und Brandenburg verabschieden. Zwar steigen die Temperaturen noch einmal auf bis zu 33 Grad - doch mit Wochenbeginn kühlt es merklich ab. Am Samstag ist laut Wetterdienst noch einmal mit viel Sonnenschein zu rechnen. Die Höchstwerte steigen auf 30 bis 33 Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag soll es mit 21 bis 18 Grad sehr warm und niederschlagsfrei bleibeb. Der Sonntag wird laut Prognosen zunächst heiter und trocken. Ab den Nachmittagsstunden kann es dann vereinzelt zum Durchzug von Schauern und Gewittern kommen. Die Maximalwerte liegen zwischen 29 Grad in der Prignitz und 33 Grad in der Niederlausitz. Die nächste Woche beginnt dann mit Temperaturen um 20 Grad sowie Regen.