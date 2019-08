Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) und die Polizei in Brandenburg rechnen an diesem Wochenende wegen des Rückreiseverkehrs zum Ferienende mit Staus auf den Autobahnen. In Berlin und Brandenburg enden die Sommerferien, und auch in Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und im Saarland rückt das Ferienende näher. Der VIZ empfahl deshalb am Samstag über Twitter, ausreichend Zeit einzuplanen.