Solche Angriffe auf Juden sind in letzter Zeit immer wieder verübt worden - vor allem in großen Städten, zum Beispiel München, Hamburg und Freiburg. Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus (RIAS) sieht das mit großer Sorge.

So gilt zum Beispiel das Bespucken in der Regel als Beleidigung. Das kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Bis zu fünf Jahren drohen bei Körperverletzung. Dagegen wurde ein Syrer, der in Berlin einen Kippa tragenden Israeli mit einem Gürtel geschlagen hatte, im vergangenen Jahr mit vier Wochen Hausarrest bestraft.

Richtig ermittelt werden müssten auch die antisemitisch motivierten Täter. Dass unter ihnen immer mehr Muslime sind, kann RIAS nicht bestätigen. Allerdings sei die bisherige Statistik nicht zuverlässig. Antisemitische Straftaten ordne die Polizei automatisch dem rechten Lager zu, wenn der Täter nicht bekannt ist.

RIAS fordert seit Jahren, dies zu ändern. Nötig seien in allen Bundesändern zudem Anlaufstellen für antisemitische Vorfälle. Denn dort, wo sie ihre Arbeit aufnähmen, würden sofort mehr Fälle sichtbar - wie etwa in Bayern, wo es die Stelle seit April gibt - und wo nach nach wenigen Monaten schon 75 Fälle gemeldet worden seien, die sonst gar nicht bekannt geworden wären, sagt Steinitz. So sei es auch in Berlin gewesen, denn die Ansprache der Betroffenen-Gruppe finde direkt über das Thema Antisemitismus statt und nicht über Rechtsextremismus oder menschenfeindliche Vorfälle. "Es ist die Ansprache, mit der wir uns fokussieren und mit der wir die Zielgruppe am besten erreichen können."