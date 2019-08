Hoch "Corina" hat uns in den letzten Tagen hochsommerliches Wetter beschert. Doch ab Mittwochabend kann es bereits lokal in Berlin und Brandenburg zu Gewittern kommen. Zwar ziehen sich die warmen Temperaturen bis Sonntag durch - doch dann wird es kühler.

Hoch "Corina" meinte es in den vergangenen Tagen gut mit uns und bringt Ende August noch einmal hochsommerliche Temperaturen. Zwar können sich Berliner und Brandenburger auf ein sonnenreiches Wochenende mit Temperaturen über 30 Grad freuen. Doch zuvor soll es kräftige Gewitter geben, die sich bereits ab Mittwochabend in der Region entladen können, teilte Meteorologin Maria Diekmann rbb|24 mit. Diese können lokal teils kräftig mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen runterkommen.

Der Donnerstag startet zwar wieder freundlich mit viel Sonnenschein, allerdings rechnen die Meteorologen von Meteogroup ab dem Nachmittag bis zum Abend hin mit einzelnen Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Auch sind wieder Starkregen, Hagel sowie stürmische Böen möglich, so Diekmann. In welcher Region die Gewitter auftreten, könne nicht gesagt werden. Vielleicht lohnt sich auch ein Blick gen Himmel, denn je mehr Wolken am Himmel, desto größer ist die Gefahr, dass es gewittert, sagte die Meteorologin weiter.

Die Temperaturen bleiben aber am Donnerstag bei sommerlichen Temperaturen: So werden in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) 28 Grad erwartet, in Berlin 29 Grad und mit 32 Grad wird in Cottbus mit 32 Grad der Spitzenwert erwartet.