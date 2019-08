Das Land Berlin will in absehbarer Zeit ein Bußgeld in Millionenhöhe wegen Verstößen gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verhängen. "Wir stehen hier aber noch ganz am Anfang", sagte die Sprecherin der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Dalia Kues, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Strafe könne einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen. Um welches Unternehmen es sich handelt, könne sie aus rechtlichen Gründen im laufenden Verfahren nicht sagen, erklärte Kues.

Gleichzeitig bestätigte Kues einen Bericht des Berliner "Tagesspiegel", wonach die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk bereits zwei Bußgeldbescheide gegen ein Unternehmen in Höhe von insgesamt 200.000 Euro verhängt hat. Die betroffene Firma, die ebenfalls nicht genannt wurde, kann gegen die Bußgeldbescheide Rechtsmittel einlegen.