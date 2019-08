Wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sind mehrere Adressen in Berlin durchsucht worden. Gegen einen Verdächtigen, einen 55-Jährigen aus Berlin, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen.

Insgesamt vier Männer zwischen 51 und 68 Jahren aus Berlin und Duisburg seien dringend verdächtig, erklärten die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam. Ihnen wird auch der Besitz, die Herstellung und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen.



Durchsucht wurden Wohn- und Geschäftsräume. In Berlin waren zwei Wohnungen in Charlottenburg-Wilmersdorf sowie eine Geschäftsadresse in Neukölln betroffen. "Umfangreiche Beweismittel" seien beschlagnahmt worden, hieß es.