Nach zahlreichen Unfällen und Beschwerden über die neuen Elektro-Tretroller wollen Verleihfirmen Sicherheitstrainings anbieten. In Berlin sollen in den kommenden Wochen entsprechende Termine angeboten werden.

So veranstaltet die Verleihfirma Lime am 10. August ein Fahrsicherheitstraining in der Hauptstadt, wie ein Lime-Sprecher sagte. Die Teilnehmer sollten über das richtige Verhalten aufgeklärt werden und unter Anleitung im öffentlichen Straßenverkehr fahren.



Mit den E-Tretrollern beschäftigt sich am Mittwoch auch die Politik. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) trifft sich mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik, den Bezirksbürgermeistern von Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln sowie den Vertretern der Anbieter, um über die Lage auf den Straßen Berlins und mögliche Konsequenzen zu beraten.



Zuletzt hatte der Berliner Behindertenverband dringenden Handlungsbedarf angemeldet und verpflichtende Kurse für E-Tretrollerfahrer gefordert. Die Fahrzeuge würden sich zunehmend zur Gefahr für Rollstuhlfahrer, Blinde, Senioren und auch Kinder entwickeln, mahnten mehrere Sozialverbände an. rbb-Recherchen haben auch eine erhöhte Unfallhäufigkeit gezeigt.