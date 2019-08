Am Flughafen Berlin-Tegel ist eine Frau festgenommen worden, die in Socken in ihrem Koffer 14.000 Euro versteckt hatte. Die 45 Jahre alte Frau, die auf dem Weg in die Türkei war, war laut Polizei am Donnerstag beim Einchecken von Zollbeamten und Bundespolizei kontrolliert worden.