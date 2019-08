In einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf sind Teile einer Wohnungsdecke abgefallen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte.



Am Dienstagabend habe sich eine Rigipsplatte der Deckenverkleidung der Wohnung in der Hellersdorfer Straße gelöst und sei auf die Bewohner gestürzt. Nach rbb-Informationen soll

es sich um eine Fläche von rund drei Quadratmetern gehandelt haben. Warum sich die Platte löste, ist noch unklar.