Drei Jugendliche greifen Autofahrer am Alex an

Die Berliner Polizei hat am Samstagabend in der Nähe des Alexanderplatzes drei Jugendliche festgenommen. Sie sollen am Abend zuvor einen Autofahrer auf der Grunerstraße mit einer Flasche beworfen haben, erklärte die Polizei am Sonntagmittag.

Als der Fahrer zum Stehen kann, um die Jugendlichen zu konfrontieren, hätten sie ihn attackiert. Einer der mutmaßlichen Täter habe probiert, den 55-jährigen Autofahrer mit einer Flasche anzugreifen. Beim Handgemenge fiel das Opfer schließlich zu Boden. Hier hätten die mutmaßlichen Täter erneut auf den Mann eingetreten und geschlagen, berichtet die Polizei. Er verletzte sich an den Armen.



Zwei Passanten bemerkten die Situation und stellten sich schützend vor das Opfer. Auch die Helfer seien von den Jugendlichen bedroht und attackiert worden - diesmal mit dem Gürtel der Täter. Zwischenzeitlich konnte die Polizei alarmiert werden. Die mutmaßlichen Täter standen unter hohem Alkoholeinfluss: Beim mutmaßlichen Haupttäter seien 0,7 Promille, bei einem seiner Komplizen sogar 2,5 Promille gemessen worden .



Rettungssanitäter hatten den Autofahrer mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Helfer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern weiter an.