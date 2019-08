Feuerwehreinsatz wegen Gasaustritts in Berlin-Mitte

An einer Baustelle in Berlin-Mitte ist am späten Mittwochvormittag Gas ausgetreten. Die Leitung sei bei den Bauarbeiten beschädigt worden, teilte ein Feuerwehrsprecher dem rbb auf Anfrage mit.

Der Brandschutz ist demnach durch 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sichergestellt.