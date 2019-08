dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 23.08.2019 | Helena Daehler | Bild: dpa/Paul Zinken

Tatort Kleiner Tiergarten - Fahrradfahrer soll Mann in Moabit erschossen haben

23.08.19 | 15:41 Uhr

In Berlin-Moabit ist am Freitagmittag ein Mann erschossen worden - mitten am Tag und in der Öffentlichkeit. Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen Fahrradfahrer. Medienberichten zufolge wurde inzwischen ein Mann festgenommen.

In Berlin-Moabit ist am Freitagmittag ein Mann von einem Fahrradfahrer erschossen worden. Laut Oberstaatsanwalt Ralph Knispel hat sich die Tat gegen 12 Uhr im Kleinen Tiergarten an der Turm- Ecke Stromstraße ereignet. Der Polizei zufolge hatten Passanten die Einsatzkräfte alarmiert.

Sie hätten berichtet, dass im Bereich des Kleinen Tiergartens geschossen worden sei, der Täter sei mit dem Fahrrad geflüchtet. Medienberichten zufolge wurden inzwischen zwei Personen festgenommen. Die Polizei hat das bislang nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die Polizei ist derzeit noch mit bis zu 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie vernehme Zeugen und sichere Spuren. Am Mittag beteiligten sich auch ein Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei an der Suche nach dem Täter und möglichen Spuren. Der Kleine Tiergarten liegt nur wenige Hundert Meter von der Spree entfernt.

Identität des Opfers soll durch Obduktion geklärt werden

Medienberichten zufolge soll das Opfer durch einen Kopfschuss getötet worden sein. Die Leiche wurde zunächst in einem blauen Zelt abgeschirmt. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug Spuren untersuchte. Die Identität des Opfers stehe noch nicht genau fest, sie solle durch eine Obduktion am späten Abend oder in der Nacht geklärt werden, teilte Staatsanwalt Knispel mit. Der Staatsanwalt war zuletzt verstärkt mit arabischer Clan-Kriminalität befasst. Ob es in diesem Fall einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Im Kleinen Tiergarten werden aber auch Drogen gehandelt und er ist ein Treffpunkt der Trinker-Szene.