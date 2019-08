Mehrere Fahrzeuge brennen in Berlin

In der Nacht auf Samstag hat es in Berlin wieder mehrere Fahrzeugbrände gegeben, teilte die Polizei mit. Demnach bemerkte ein Zeuge kurz vor 2 Uhr nachts ein Feuer auf einem Firmengelände an der Boxberger Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Dort brannte ein Audi komplett aus, ein BMW wurde im Innenraum stark beschädigt. Ein weiterer Pkw sei durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt worden, hieß es.