rbb-exklusiv: Unsachgemäßer Sanierung - Neuköllner Grundschule wegen giftigen Staubs vorerst gesperrt

21.08.19 | 20:46 Uhr

Lehrer und Eltern der Sonnen-Grundschule in Neukölln sind in Sorge um offenbar gesundheitsschädliche Faserplatten, die bei Bauarbeiten beschädigt wurden. Dem rbb liegt ein Gutachten vor, das zu einem beunruhigenden Ergebnis kommt.



In der Sonnen-Grundschule in Berlin-Neukölln sind nach Recherchen der rbb-Abendschau bei Bauarbeiten möglicherweise krebserregende Stoffe freigesetzt worden. Seit einer Woche sind einige Räume der Schule für den Unterricht gesperrt, die 330 Schüler werden auf vier umliegende Schulen verteilt. Beim Einbau einer Alarmanlage am Ende des vergangenen Schuljahres wurden künstliche Mineralplatten aus den siebziger Jahren unsachgemäß zerschnitten. Dabei setzte sich Staub aus den Platten in den Räumen ab. Besorgte Lehrer schickte Teile einer Deckenfliese am ersten Ferientag an ein Labor. In einem Gutachten vom 10. Juli, das dem rbb vorliegt, stellt sich heraus, dass die Probe "lungenfähige Fasern" enthält, die "krebserzeugend" sind.

Dennoch putzten die Lehrkräfte nach der Rückkehr aus den Sommerferien am 31. Juli die verstaubten Klassenräume. "Sie haben sie vorbereitet und sie haben auch gereinigt", sagte Schulleiterin Pocko Moukoury der rbb-Abendschau. "Das machen sie fast immer, weil natürlich Staub in den Regalen liegt. Das ist normal." Erst am darauffolgenden Tag erfuhr Moukoury, dass der Staub in den Räumen gefährlich sein soll.

Schüler sollen kommende Woche zurück

Mit Rückendeckung durch das Bezirksamt ordnet sie Raumluftproben an, die noch am selben Tag stattfinden. In der vergangenen Woche die Entwarnung: In der Raumluft wurde keine künstlichen Mineralfasern nachgewiesen. Obwohl Gutachter bei einer Begehung am 8. und 9. August noch angeben, dass Gefahr in Vollzug scheint.

Viele Eltern und Lehrer sind außerdem darüber besorgt, dass die Bauarbeiten bereits vor den Ferien durchgeführt wurden. Seit einer Woche werden alle betroffenen Räume durch eine Spezialfirma gereinigt, das haben der Bezirk Neukölln und die Senatsverwaltung für Bildung veranlasst. In der nächsten Woche soll der Unterricht wieder regulär aufgenommen werden.

