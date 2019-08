Zwei Männer sind bei einem Streit in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. An der Auseinandersetzung am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Fuldastraße sollen 10 bis 15 Personen beteiligt gewesen seien, wie die Polizei mitteilte.



Infolge des Streits erlitt ein 22-Jähriger eine Stichverletzung, ein 24-Jähriger eine Schnittwunde. Beide Männer kamen in Kliniken, konnten aber kurze Zeit später wieder entlassen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.