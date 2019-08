Auch der Suche nach gestohlenen Antiquitäten sind Ermittler in Berlin auf eine ganze Ansammlung illegaler Gegenstände gestoßen.



Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch ein Juweliergeschäft in Westend und eine Wohnung in Schöneberg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stießen die Polizisten auf mehrere Antiquitäten, die einem Ehepaar im November 2018 entwendet wurden.



Daneben wurden Pelze, Elfenbein, ein Zebrafell, Schildkröten und ein ausgestopfter Adler gefunden und beschlagnahmt. Die vorgefundenen Gegenstände und Tiere unterliegen dem Naturschutzgesetz und dürfen nicht nach Deutschland eingeführt werden. Ermittelt wird gegen zwei Männer im Alter von 20 und 52 Jahren.