Wegen technischer Probleme - Notruf 110: Bandansage und Warteschleife vorerst abgeschaltet

15.08.19 | 16:54 Uhr

Wegen Bauarbeiten in den alten Büros arbeitet die Notrufzentrale der Berliner Polizei seit Wochen in einem Ausweichquartier. Das sorgt für Probleme bei der Anrufannahme. Für die Bürger heißt es nun: Hartnäckig in der Leitung bleiben.



Um eingehende Notrufe schneller bearbeiten zu können, wird es nach Wahl der Notrufnummer 110 in Berlin "bis auf weiteres" keine Bandansage und auch keine Warteschleife mehr geben. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit - verbunden mit dem Hinweis auf Bauarbeiten in der angestammten Notrufzentrale am Platz der Luftbrücke.

Bei Freizeichen unbedingt in der Leitung bleiben

Anruferinnen und Anrufer des 110-Notrufs würden somit ein Freizeichen hören und sollten unbedingt in der Leitung bleiben, bis das Gespräch angenommen wird, hieß es. Nur wenn im Ausnahmefall die Verbindung abbreche oder das Besetzt-Zeichen ertöne, sei ein erneuter Anruf erforderlich.

Manche Anrufer mussten minutenlang warten

Bereit seit dem 18. Juni gingen die Notrufe im Ausweichquartier in der Friesenstraße ein, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sagte. Da ein funktionierender 110-Notruf, der rund um die Uhr schnell und zuverlässig erreichbar ist, höchste Priorität habe, hatte die Polizeichefin noch für denselben Tag eine interne Sitzung bei der Polizei angekündigt. Wegen technischer Schwierigkeiten in den neuen Räumlichkeiten hatten die Polizisten nicht mehr sehen können, wie viele Anrufer sich noch in der Warteschleife befanden. So habe es Beschwerden gegeben, dass Anrufer erst minutenlang warten mussten und dann aus der Warteschleife flogen, gab Slowik zu.

Alter Modus voraussichtlich erst wieder im September

Am Donnerstag hieß es nun, wegen der eingeschränkten technischen Möglichkeiten im Ausweichquartier habe man sich dazu entschieden, die unter der Notrufnummer 110 eingehenden Anrufe direkt durchzuschalten - ohne Bandansage und Warteschleife. Nur so sei es möglich, dass in einer Notlage schnellstmöglich Hilfe herbeigeholt werden könne und die Beamten in der Einsatzleitzentrale "wie gewohnt auf ein erhöhtes Anrufaufkommen flexibel reagieren" könnten, teilte die Polizei mit. Da die Bauarbeiten in den Räumen am Platz der Luftbrücke bis Ende August andauern sollen, werde es voraussichtlich erst ab Anfang September wieder eine funktionierende Warteschleife mit Ansage geben, hieß es.



