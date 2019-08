Auto in Berlin mit Stahlkugeln beschossen

Unbekannte haben in Berlin-Charlottenburg mit Stahlkugeln auf Autos geschossen. Eine der Kugeln soll dabei am Freitagabend die hintere Fensterscheibe eines Kleinbusses durchschlagen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein elfjähriges Kind, das direkt neben der Scheibe saß, blieb demnach unverletzt, der 50-jährige Autofahrer ebenfalls.

In der Nähe des Tatorts entdeckten die Beamten drei Verdächtige im Alter von 33, 27 und 17 Jahren. Bei ihnen wurden eine Druckgaswaffe sowie etwa 1.000 Stahlkugeln gefunden. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe und die Munition. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen noch.