Im S-Bahn-Verkehr zwischen Berlin und Potsdam müssen sich die Passagiere ab Dienstagabend auf große Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird ab 22 Uhr die Linie S7 bis zum 1. September (22 Uhr) zwischen den Berliner Bahnhöfen Wannsee und Westkreuz getrennt.



Wer dennoch den Hauptbahnhof in Potsdam erreichen will, hat mehrere Möglichkeiten: Die langwierigste Alternative dürfte der Schienenersatzverkehr per Bus sein, der an den Haltestellen Grunewald, Messe Süd, Nikolassee und Wannsee Fahrgäste aufnimmt. Etwas schneller dürfte es mit der S1 ab Friedrichstraße gehen, deren Strecke während der Bauarbeiten bis Potsdam Hauptbahnhof verlängert wurde. Die schnellste Variante dürften aber die Regionalzüge RE1, RB21 oder RB 22 sein.