In einem neuen Projekt sollen Touristen dabei helfen, Berliner Parks zu säubern - und dafür ein Gratis-Picknick und ein kleines Geschenk erhalten. Die Aktion werde im August und September in Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Stadtführungen stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksämter Pankow und Mitte [berlin.de]. Aufgeräumt werden sollen der Mauerpark und der Ernst-Thälmann-Park in Prenzlauer Berg.

Das Projekt gebe den Touristen die Gelegenheit, "sich in den Städten, die sie besuchen, einzubringen", sagte Lisa John, Managerin bei Sandemans Network Partnerships, der Mitteilung zufolge. Das Unternehmen bietet Stadtführungen auf Trinkgeldbasis in 20 verschiedenen Städten an und hat den Angaben zufolge bereits ähnliche Aufräumaktionen in Edinburgh, Barcelona, Paris, Amsterdam und Dublin organisiert. Dort habe man die Erfahrung gemacht, dass Besucher "das Erlebnis, sich als Teil der Stadt fühlen zu können noch mehr schätzen, als die kostenfreie Tour und die Erfrischungen am Ende", so John.