Vor zweieinhalb Jahren waren bei einem schweren Brand in einem Saunaclub in Berlin-Schöneberg mehrere Menschen ums Leben gekommen – an diesem Freitag beginnt nun vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen insgesamt vier Beschuldigte.



Angeklagt sind drei mutmaßlich Verantwortliche des Clubs und ein Gast, der den Brand verursacht haben soll. Der Mann soll in einer Kabine des Clubs eine Zigarettenkippe in einem Abfalleimer entsorgt haben. Die noch glimmende Zigarette setzte zunächst eine Plastikmülltüte in Brand und breitete sich dann schnell aus.