In Berlin hat es am Mittwochabend zwei rassistische Angriffe gegeben.



Wie die Polizei mitteilte, soll ein 20-Jähriger an einer Bushaltestelle in Altglienicke, einem Ortsteil des Bezirks Treptow-Köpenick, zwei Männer zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann körperlich angegriffen haben. Ein 16-Jähriger habe sich eingemischt und die beiden Männer ebenfalls geschlagen.

Zeugen alarmierten die Polizei, die die mutmaßlichen Täter festnahm. Die Opfer waren nicht mehr an der Bushaltestelle, als die Beamten eintrafen.