Der Deutsche Wetterdienst hat am späten Freitagnachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Sie gilt vom Südosten Berlins bis in den Landkreis Oder-Spree und im Norden bis Dahme-Spreewald. Dort seien "sehr kleinräumig Unwetter mit Mengen über 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit" möglich, hieß es.

Vielerorts in Berlin kommt es wegen überschwemmter Straßen zu Behinderungen. In Höhe Kemperplatz/Bellevuestraße wurden mehrere Gullydeckel durch den Wasserdruck nach oben gedrückt. Nicht weit davon ist die viel befahrene Kreuzung Klingelhöfer- Ecke Tiergartenstraße gesperrt; hier schwimmt laut Verkehrsinformationszentrale ein PKW im Wasser. Es kommt zu massiven Staus auf allen Umfahrungsstraßen. Ebenfalls große Probleme gibt es auf der A100. Hier sind die Einfahrt Buschkrugallee sowie die A100 selbst in Höhe Beussel- und Seestraße in Richtung Wedding. Gesperrt sind auch die Kreuzung Friedrich- und Hedemannstraße in Kreuzberg sowie Abschnitte der Yorckstraße und Gneisenaustraße. Das Unwetter führt auch zu Verspätungen und längeren Wartezeiten an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Wetterexperte Alexander Fromm hatte bereits am Donnerstag im Gespräch mit rbb|24 vorhergesagt, dass es am Freitag erneut zu unwetterartigen Verhältnisse kommen könnte. Doch die Wucht des Unwetters von Mittwochabend werde es nach seiner Einschätzung nicht erreichen. Allein in Berlin war die Feuerwehr am Mittwoch mehr als 100 Mal wetterbedingt im Einsatz gewesen. In Brandenburg waren Stahnsdorf und Michendorf im Südwesten des Landes am stärksten betroffen, aber auch Bernau im Norden.

Das Nass von Oben sorgt aber auch für Entspannung in Brandenburgs Wäldern: Am Donnerstag galt in allen Landkreisen die niedrigste Gefahrenstufe 1. In den vorangegangenen heißen, trockenen Monaten war es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu teils großflächigen Waldbränden gekommen. Bis Ende Juni wurden laut dem Landesbetrieb Forst 275 Waldbrände registriert, die Brandfläche beläuft sich demnach auf 1.100 Hektar. Zuletzt hatte es auf dem Truppenübungsplatz bei Jüterbog auf einer Fläche von mehr als 130 Hektar gebrannt.