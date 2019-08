Christopher Harms/dpa Audio: Inforadio | 03.08.2019 | Hilde VanPoucke | Bild: Christopher Harms/dpa

Unwetterschäden in Berlin - Experte fordert besseren Schutz vor Überschwemmungen

03.08.19 | 10:18 Uhr

Rund 200 Mal musste die Berliner Feuerwehr am Freitag ausrücken, um nach dem Starkregen Keller auszupumpen und Unterführungen freizumachen. Es ist nicht das erste Unwetter in den letzten Wochen. Besseren Schutz vor den Wassermassen fordert jetzt ein Experte.



Nach den neuerlichen Unwettern, bei denen es auch in Berlin zu Überflutungen kam, fordern Experten, Städte und Gemeinden besser auf extreme Wetterlagen vorzubereiten.



Ein großes Problem seien starke Regenfälle, sagte Karsten Specht, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), der viele Wasserversorger in Deutschland vertritt. Die oft dichte Bebauung in den Städten verhindere ein schnelles Abfließen, sagte Specht. Gullys und Kanäle könnten aus Platzmangel aber nicht überall vergrößert werden. Notwendig seien daher mehr Grünflächen.

Betrieb in Rettungsstelle gestört

Die Berliner Feuerwehr hatte wegen eines Unwetters am Freitag erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Retter rückten zu rund 200 wetterbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag bilanzierte. Die meisten Einsätze gab es wegen Wasserschäden in Gebäuden und auf Straßen. Einen größeren Einsatz gab es den Angaben zufolge in der Amerika-Gedenkbibliothek, wo Wasser in den Keller gelaufen war. Auch in Wachgebäude der Feuerwehr selbst lief Wasser. "Das hat uns sehr stark herausgefordert, dass wir das noch parallel zum Einsatzbetrieb bewältigen mussten", sagte Sprecher Frederic Finner am Samstagmorgen. Auch am Samstag gab es noch Beeinträchtigungen durch das Unwetter: Nach rbb-Informationen sorgte am Morgen ein Wasserschaden für Einschränkungen in der Rettungsstelle des Virchow-Klinikums. Genaue Angaben dazu waren allerdings von der Charité nicht zu bekommen.

Behinderungen auf zahlreichen Bus- und Tramlinien

Das heftige Unwetter führte am Freitagnachmittag auch zu größeren Behinderungen im Bus- und Tramverkehr. Zahlreiche Linien verkehrten nicht oder nur auf bestimmten Abschnitten. Das teilte die Verkehrs-Informationszentrale via Twitter mit. Darunter waren wichtige Verbindungen wie die Buslinien M19 und M46, ferner die Linien 100, 106 und 200. Die Tramlinien 21, 27 und 37 waren ebenso betroffen wie die Linien 60 bis 63, 67 und 68. Laut Mitteilung der BVG lief der Verkehr erst nach 18 Uhr langsam wieder an.



Mehr zum Thema Twitter / Christian Mutter Video | Unwetter - Starkregen setzt Teile Berlins erneut unter Wasser

Gullydeckel nach oben gedrückt

Vielerorts in Berlin kam es wegen überschwemmter Straßen zu Behinderungen. In Höhe Kemperplatz/Bellevuestraße wurden mehrere Gullydeckel von den Wassermassen nach oben gedrückt. Nicht weit davon war auch die viel befahrene Kreuzung Klingelhöfer- Ecke Tiergartenstraße stundenlang gesperrt; hier schwamm laut Verkehrsinformationszentrale ein PKW im Wasser. Es kam zu massiven Staus auf allen Umfahrungsstraßen.



Ebenfalls große Probleme gab es auf der A100. Hier waren die Einfahrt Buschkrugallee sowie die A100 selbst in Höhe Beussel- und Seestraße in Richtung Wedding für mehrere Stunden gesperrt. Gesperrt waren auch die Kreuzung Friedrich- und Hedemannstraße in Kreuzberg sowie Abschnitte der Yorckstraße und Gneisenaustraße.



Das Unwetter führte auch zu Verspätungen und längeren Wartezeiten an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld.