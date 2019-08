Schwester Constructa Freitag, 02.08.2019 | 08:36 Uhr

Ich habe ja vollstes Verständnis, wenn unsere Mitbürger ein Hochzeitsfest feiern. Doch solch Ausmaße wie hier, sind einfach nicht mehr zu ertragen. Wo leben diese Menschen? Es mag ja in ihrer Heimat üblich sein, das ganze Viertel an dieser Hochzeit teilnehmen. Aber hier sollten die Verantwortlichen sich Räumlichkeiten außerhalb der Stadt anmieten um derart ausgefallen zu feiern. Aber nicht mitten in der Großstadt. Vor allem, was soll eigentlich dieser laut hupende Autokorso uns damit zeigen? Da schaut her, wir dürfen alles machen in Berlin? Oder wie ist das gemeint? Würde mich überhaupt mal interessieren.