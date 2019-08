Weil er beim Rechtsabbiegen eine Frau übersehen und daraufhin überrollt hatte, ist ein Lkw-Fahrer am Freitag vom Amtsgericht in Berlin-Tiergarten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Unfall geschah im Oktober 2017 in Wilmersdorf, der Lkw hatte zu dem Zeitpunkt 32 Tonnen Kies geladen.

Die damals 50-Jährige war bei dem Unglück schwer verletzt worden, verbrachte lange Zeit im Koma und verlor ein Bein. Fast ein Jahr verbrachte die Frau im Krankenhaus, musste neu lernen zu sprechen und sich zu bewegen.

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Rückspiegel des Kieslasters durch eine Gardine verdeckt war und der Fahrer deshalb die Radfahrerin gar nicht sehen konnte. Das Gericht verhängte eine Strafe von sechs Monaten Haft, die zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden.