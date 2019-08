Pandabärin Meng Meng erwartet mindestens ein Junges. Das hat der Berliner Zoo am Dienstag mitgeteilt. Veröffentlicht wurde auch ein Ultraschallvideo - darauf zu sehen: ein zappelndes Baby.

Es sei dem Spezialisten für Reproduktionsmanagement des Leibnitz-Insitituts für Zoo- und Wildtierforschung nach erfolglosen Versuchen in der vergangenen Woche nun mithilfe der Gabe von Leckereien gelungen, die Pandabärin auf den Rücken zu legen und zu untersuchen. Dabei sei jetzt - 20 Wochen nach dem ersten Aufeinandertreffen der Bärin mit dem Männchen - "ein kleines, kräftig schlagendes Herz" entdeckt worden.

Der Berliner Zoo hat am Dienstagvormittag ein Ultraschallvideo veröffentlicht, auf dem 17 Sekunden das schlagende Herz eines Tierbabys zu sehen ist. Das Kleingedruckte auf dem Bild verrät auch, um welchen Nachwuchs es sich bei den Aufnahmen handelt: den von "Giant Panda Meng Meng". "Das schönste Herzklopfen Berlins", titelt der Berliner Zoo in einer Pressemitteilung. Die Ultraschall-Untersuchung zeige "mindestens ein Pandy-Baby".

Panda-Babys hat es im Berliner Zoo noch nicht gegeben - das könnte sich nun ändern. Denn die sechsjährige Bärin Meng Meng ist wahrscheinlich trächtig und könnte noch in diesem Monat gebären. Geburtshelfer aus China sind bereits unterwegs nach Berlin.

Die Geburt von Meng Mengs Nachwuchs erwartet der Zoo in den nächsten zwei Wochen. Panda-Nachwuchs wiegt dabei nur 90 bis 130 Gramm. Das Team des Berliner Zoos und eigens aus China angereiste Experten seien gut vorbereitet, hieß es. Panda-Jungtiere werden nach rund vier bis sechs Monaten Tragzeit nur spärlich beharrt blind und geboren, mit einem Gewicht von meist nur 90 bis 130 Gramm bringt der Nachwuchs nur ein Bruchteil des Gewichts seiner Mutter auf die Waage. Nach Angaben des Zoos sei zwar bei der aktuellen Ultraschall-Untersuchung nur ein Jungtier zu sehen gewesen, es bestehe jedoch noch immer die Chance auf eine Mehrlingsgeburt. Panda-Würfe bestehen aus ein zwei, selten sogar drei Jungtieren.

Im ersten Jahr nach ihrer Ankunft in Berlin erschien die verspielte Meng Meng dem Zoo noch zu jung für einen Paarungsversuch. In diesem April durften die beiden Bären dann zueinander finden. Sonst leben sie auf ihrer Anlage - wie auch in der Natur - als Einzelgänger.

Um die Wahrscheinlichkeit auf Nachwuchs zu erhöhen, wurde Meng Meng auch künstlich besamt. Das Zeitfenster, in dem Panda-Weibchen empfängnisbereit sind, ist mit maximal 72 Stunden im Jahr sehr kurz.