Trotz der zahlreichen Regenfälle in den vergangenen Tagen besteht in vielen Berliner Parkanlagen weiterhin ein Grillverbot. Eine Sprecherin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg erklärte am Montag im rbb, dass der Boden weiter ausgetrocknet sei. Auf den drei ausgewiesenen Grillstandorten im Görlitzer Park, am Blücherplatz und im Volkspark Friedrichshain bleibe offenes Feuer daher weiteruntersagt.

Auch im Mauerpark in Pankow und im Monbijoupark in Mitte ist das Grillverbot weiter in Kraft.

Ob es eingehalten wird, überprüfen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Bei einem Verstoß drohen Bußgelder von bis zu 5.000 Euro. Wer nicht auf das öffentliche Grillen verzichten möchte, dem bleibt das Tempelhofer Feld als Alternative: Hier darf beispielsweise noch immer auf den ausgewiesenen Flächen gegrillt werden.