Im Landkreis Dahme-Spreewald sind gesundheitsgefährdende Blaualgen in zwei Gewässern aufgetreten. So sind in der Dahme bei Zeuthen und im Nottekanal Blaualgen festgestellt worden, wie Sprecher Bernhard Schulz am Freitag mitteilte. An den jeweiligen Badestellen sollen gegebenenfalls Warnhinweise angebracht werden. Zuvor waren bereits im Branitzer See bei Cottbus die gesundheitsgefährdenden Bakterien aufgetreten.

Die betroffenen Gewässer seien mit einem dichten blaugrünen Oberflächenfilm bedeckt, der sich teilweise im Uferbereich absetze und "schmierig" anfühle, erklärte Schulz. Eine Kombination aus anhaltend hohen Temperaturen, viel Sonne und einem Überangebot an Nährstoffen habe dazu geführt, dass die Blaualgen auftreten.