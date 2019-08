Bild: imago images/Jannis Grosse

Mögliche Brandstiftung - Transporter und E-Scooter in Lichtenberg in Flammen

16.08.19 | 10:26

Erneut hat in der Nacht zu Freitag in Berlin ein Transporter gebrannt. Ein Passant hatte gegen 4 Uhr Flammen unter dem in der Vulkanstraße in Lichtenberg geparkten Transporter einer Immobilienfirma bemerkt. Die Polizei konnte den Brand löschen, wie eine Sprecherin sagte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen und prüft nun, ob ein politisches Motiv vorliegt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Passant bemerkt brennenden E-Tretroller

Zudem stand in der Nacht auf Freitag ein E-Scooter in Lichtenberg in Flammen. Ein Passant bemerkte gegen Mitternacht den brennenden Elektro-Tretroller in der Landsberger Allee und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Unklar ist bisher, ob der Roller angezündet wurde. In der Vergangenheit gab es auch Berichte, wonach sich Akkus von Elektrofahrzeugen selbst entzündeten. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt in diesem Fall.

Polizei prüft Zusammenhänge