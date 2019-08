Ein Schrottplatz ist am Freitagnachmittag in Berlin-Neukölln in Brand geraten. In der Lahnstraße brennen 100 Quadratmeter, wie der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Thomas Kirstein, rbb|24 sagte. Es seien Reifen in Brand geraten, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Seit 15:20 Uhr sei die Feuerwehr mit 35 Kräften vor Ort. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar, so Kirstein.