30-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden

Eine 30-jährige Frau ist am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Eberswalde entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnisstand sei von einem Verbrechen auszugehen, teilte der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Ingo Heese, mit.